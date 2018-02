Insekten-Invasion in der Stadthalle .

Mit dem Gschnas der Handballer fand am letzten Faschingssamstag wieder das Highlight der Veranstaltungen der närrischen Zeit in Eggenburg statt. In der vollen Stadthalle ging die Post ab.

Krabbeln begann schon bei Eintrittskontrolle

Unzählige Arten von Spinnen, Käfern und Schnecken krochen herum. Das Thema „Das große Krabbeln“ wurde kreativ interpretiert, und so krabbelten zahlreiche Besucher auch als Baby verkleidet bei Obmann Josef Schmeiser und seiner Ehefrau Doris sowie Christina Kitzmantel bei der Eintrittskontrolle durch. Fehlen durften an diesem Abend auch nicht Raupen die zu wunderschönen Schmetterlingen wurden und so über die Tanzfläche flogen.

Team des Stadtchefs als treueste Gruppe

In Acht mussten sich die vielen Tiere jedoch vor den Kammerjägern wie Bürgermeister Georg Gilli und seiner Lebensgefährtin Sissy Pallierer nehmen. Diese holten sich gemeinsam auch den Preis des Abends für die „Treueste Gruppe der vergangenen Jahre“. Das kreativste Kostüm wurde in diesem Jahr leider nicht prämiert – die Auswahl wäre wohl auch riesig schwer gefallen!

Harten Kampf gegen den Durst gewonnen

Um das Wohl der Besucher kümmerte sich auch Obmann-Stellvertreter Alexander Hutecek. Damit die Tiere und Babys nicht unter Durst leiden mussten, schenkten Gemeinderat Stefan Jungwirth, UHC-Schriftführer Burkhard Hammer, Kassier Rainer Jungwirth, Beirat Günter Malocha sowie zahlreiche Spieler Getränke aus. Hüpfend durch den Abend bewegte sich ein grüner Frosch, der als Stadtrat Martin Neugebauer identifiziert werden konnte

Ausgelassene Laune bei den Gästen

Egal, ob fliegend, kriechend oder hüpfend: Der Fasching wurde auf jeden Fall bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert.