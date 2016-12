Die Kinder-Musicalgruppe der Ignaz J. Pleyel-Musikschule Eggenburg verzauberten die Klosterkirche in eine Bühne und brachten dort das Kinder-Musical „Joschi, Nazareth-Express-Dienst“ zur Aufführung.

Besondere „Fracht“ für Unternehmer Joschi

Musikschul-Direktorin Andrea Binder leitete die Aufführung. Im Weihnachtsmusical wird die bekannte Krippengeschichte erzählt, allerdings aus der Sicht der Tiere. Haupterzähler ist der Esel „Joschi“, hervorragend gespielt von Benjamin Brinnich. Er beschwert sich gleich zu Beginn, dass er zwar bei einem Transportunternehmen arbeitet, jedoch keine Lust auf einen Sondertransport mit einer Schwangeren und deren Mann hat.

Kinder mit großem Einsatz bei der Sache

Die Tiere sind schließlich in großer Aufruhr, als der Esel mit seiner „Fracht“ im Stall ankommt. Am Ende aber sind alle froh, dass das Jesuskind in ihrem Stall geboren wurde. Zum Schluss erzählt die Eule „Allwissia“ noch von der Bedeutung der Geburt Jesu. Von Maria und Josef über den Wirten, die Hirten, die Engel, die Mäuse, Schafe, den Ochsen, den Esel bis hin zur Eule sorgten alle Darsteller mit großen Einsatz für eine gelungene Darbietung und verbreiteten beim begeisterten Publikum Weihnachtszauber.