Ein „Hans Dampf in allen Gassen“, ein von Visionen sprühender begeisterter Eggenburger und Waldviertler, der auch selbst immer wieder kräftig zupackt, um Ideen zum Erfolg zu führen: Das ist Andreas Zeugswetter.

Schon in den 1980er-Jahren war er ein Vorreiter in Eggenburger Umweltfragen. Sein Ehrgeiz, hier etwas zu bewegen, war einzigartig: Umweltfalter, Öko-Bilanz-Pionier, Rettung von Biotopen, Wegbereiter der damals als Neuland geltenden Mülltrennung, …

Unglaublich ist auch sein ständiger Einsatz für den Tourismus in der Region, bei dem wir ihn manchmal sogar bremsen mussten, um nicht von Visionen „überholt“ zu werden. Lang ist die Liste der verwirklichten Ideen, bei denen der „Vater des Mondscheinkinos“ – das er seit 20 Jahren mit großem persönlichem Einsatz erfolgreich vorantreibt – seine Hand im Spiel hatte.

Für mich als Bürgermeister und für viele Eggenburger war es schade, dass er 2003 der Kommunalpolitik plötzlich den Rücken kehrte. Dennoch rackert er bis heute weiter, setzt Zeichen und verstärkt in den letzten Jahrzehnten so manchen Verein und so manche Institution (Mittelalterfest, Krahuletz-Gesellschaft u.a.m.). Sein Ideenreichtum ist unerschöpflich!

Zuletzt agierte er für die Eggenburger Theatergruppe in der Hauptrolle des Fritz Beermann in Ludwig Thomas „Moral“. Wer Andreas kennt, weiß, wie akribisch er sich auf diese textintensive, schwierige Rolle vorbereitet hat.

Andreas Zeugswetter ist ein Talent in vielen Dingen, das unsere Region immens bereichert – und das ganz sicher noch viele außergewöhnliche Ideen und Projekte im Köcher hat.

Willi Jordan war ab 1980 Gemeinde- und Stadtrat sowie 1999 bis 2014 Bürgermeister der Stadtgemeinde Eggenburg.