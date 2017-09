Mittelalterfest im Zeichen der Reformation.

Ritter, edle Damen und Burgfräulein, Handwerker, Handelsleute, Gaukler, Mönche und Vaganten – das Mittelalterfest in Eggenburg zog auch heuer Tausende Fans der gar nicht so düsteren Zeit ins Waldviertel. Heuer stand das Fest unter dem Motto „500 Jahre Reformation“, mit der auch in Mitteleuropa das Ende des Mittelalters eingeleitet wurde.

Publikumsmagneten waren auch heuer das legendäre Ritterturnier und der Eggenburger Bruchenball-Pokal. Konzerte, Tanzeinlagen, Gauklervorstellungen, Buchpräsentationen, Handwerksstände, Märchenstunden, Kinderschminken, Bogenschießen, Akrobatik-Vorführungen, Seiltänzer, Vorträge zu diversen Themen und ein ökumenischer Gottesdienst rundeten das bunte Programm ab.