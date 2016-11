„Es ist ein absolutes Highlight.“ Direktor Christian Bauer war bei der Übergabe eines nagelneuen BMW 116d, den die BMW-Group Austria der Landesberufsschule Eggenburg zum Geschenk machte, fast außer sich vor Freude.

„Ich bin so nervös wie die Schüler am Tag ihrer Abschlussprüfung“, meinte der Schulchef, als das brandneue Auto in sein Haus überstellt wurde. Der Pkw im Wert von 40.000 Euro wurde der Schule durch Roland und Sabina Dallamassl, die lokalen Händler in Horn-Frauenhofen, überbracht.

Begehrte Aufgabe, an neuen Autos üben zu dürfen

Die Schüler können nun anhand des Autos mehr über das Fahrzeugdiagnosesystem lernen. „Hierbei sucht das System einen Fehler, dieser muss diagnostiziert und natürlich von den Schülern behoben werden“, erklärte Berufsschuldirektor-Stellvertreter Reinhard Popp. „Es handelt sich um einen Dieselmotor mit Automatik (Acht-Gang-Getriebe) und jeglichem Komfort.“

Das Land Niederösterreich unterstützt „seine“ Schule zwar immer wieder mit diversen Autos, die nicht mehr gebraucht werden – so wie zum Beispiel mit dem ehemaligen Dienstwagen des Landeshauptmannes Erwin Pröll –, aber bei den Schülern ist es verständlicherweise besonders begehrt, an einem neuen Auto üben und lernen zu dürfen. „BMW legt viel Wert auf gut ausgebildete Fachkräfte“, betonte Roland Dallamassl. „Aber leider herrscht derzeit ein Facharbeitermangel.“

Dass die Berufsschule am richtigen Weg ist, zeigte die jüngste Staatsmeisterschaft der Kfz- Techniker, bei der zwei Schüler die Spitzenplätze belegten.

Direktor Bauer konnte noch eine positive Nachricht für die Schule verkünden: „Es sind bereits sechs Stück Dieselmotoren von der gleichen Serie, wie sie in diesem Auto zu finden ist, auf dem Weg aus dem BMW-Werk in Steyr zu uns!“