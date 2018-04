An der Weintour beteiligen sich in Röschitz heuer am 7. und 8. April 20 Winzer der Interessensgemeinschaft „L(i)ebenswertes Röschitz“. Die Auswahl für die Gäste ist damit so groß wie in kaum einem anderen Weinort.

Die verschiedenen Winzer laden zur Weinplauderei in ihre Innenhöfe, bei denen die Weine des neuen Jahrgangs im Mittelpunkt stehen – lebendig, mit präziser Frucht und eleganter Feingliedrigkeit.

Doch nicht nur Weinliebhaber kommen an diesem Wochenende auf ihre Rechnung. Naturbegeisterte kommen bei Wanderungen über sanfte Hügellandschaften, am Erlebnisweg „bodenständig Röschitz – Wege zum Wein“ und beim beeindruckenden Ausblick von der Weinviertelwarte auf ihre Rechnung. Der Weberkeller mit seinen unzähligen in Lehm geschnitzten Motiven aus vergangenen Zeiten ist Ausflugsziel für Jung und Alt.

Tagsüber bietet übrigens „Jimmy’s Rolling Kuchl“ am Hauptplatz Leckerbissen für den kleinen Hunger an.

Noch ein Tipp für Kulturfreunde: Der Verein FOKUSS lädt am Samstag, 7. 4., 19 Uhr, zur erstmaligen Veranstaltung „chill & wine“ ins Landgut Gruber (Winzerstraße 52). Dort gibt es neben Wein und Kulinarik auch Musik, die das Sängerinnen-Duo „Ladies‘ Sound“ (Daniela Reiß und Pia Toifl) beisteuert. Musikbeitrag: 5 Euro.