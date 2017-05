Jeder trägt und verwendet sie, doch nur sehr wenige wissen, wie sie entstehen. Die Rede ist von Textilien. Verein Manufactura Eggenburg veranstaltete die bereits dritten Walzgespräche dieses Mal zum Thema „Textil“.

Vorträge und Workshops waren verlockend

Die Besucher konnten sich zahlreiche Vorträge anhören, von Indigo Blaudruck über Nadelbinden bis hin zum „Mythos Weben“. Es wurde eine große Bandbreite an interessanten Themen geboten. In Workshops konnten Teilnehmer darüberhinaus ihr persönliches Geschick bei der Erzeugung von Kleidungsstücken erproben.

Zahlreiche Aussteller mit vielen Produkten

Aber auch die Aussteller lockten zahlreiche Neugierige an. So konnten sie an Ort und Stelle beobachten, wie künftige Kleidungsstücke entstanden und dabei auch selbst Hand anlegen. Wer es gemütlich angehen wollte, konnte sich am Genussmarkt eine Pause gönnen und sich mit regionalen Schmankerln verwöhnen lassen.