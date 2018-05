Der Blickfang am Türmchen am Krahuletz-Museum in Eggenburg ist wieder in-stalliert: Das Ziffernblatt der Turmuhr, das im heurigen Jänner zwecks Restaurierung demontiert wurde, wurde in der Vorwoche wieder an seinen angestammten Platz gebracht.

„Es war schon ein gewaltiges Schauspiel“, erzählt Museums-Direktor Johannes M. Tuzar vor zahlreichen Schaulustigen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Das Projekt „Neue Turmuhr“ wurde auf Initiative des Eggenburger Unternehmers Johann Leidenfrost im Vorjahr gestartet. Nachdem einige Sponsoren aufgetrieben waren, wurde im Jänner des heurigen Jahres das Ziffernblatt, das aus den 1960er-Jahren stammt, nach Absprache mit dem Bundesdenkmalamt demontiert. Nun wurde das Ziffernblatt mittels Hubsteiger der Firma Hörmansdorfer aus Rassingdorf wieder an seinen Standort gebracht.

Mit einem Hubsteiger der Firma Hörmansdorfer wurde das Ziffernblatt zurück an seinen Platz am Krahuletz-Museum gebracht. | privat

Im Zuge der Restaurierung wurde auch entdeckt, dass die Uhr (das Originalwerk wurde in den 1940er-Jahren durch ein elektrisches Werk ersetzt, mittlerweile versieht ein modernes Uhrwerk seinen Dienst) im Jahr 1948 renoviert worden war.

Die Kosten für die Reparatur des Uhrwerks und die Sanierung des Ziffernblatts belaufen sich auf rund 6.000 Euro und werden zur Gänze von der Firma Leidenfrost-pool übernommen.