Mehrere Meldungen aus der Stadt Eggenburg, in denen von Feuerwehrmännern, die um Einlass in Häuser oder Wohnungen begehren, gab es im Laufe des Dienstags, 22. November. Vor den Personen wird ausdrücklich gewarnt.

„Wir müssen Ihren Feuerlöscher überprüfen!“

Mit dem Vorwand, sie bräuchten Zutritt zu den privaten Räumlichkeiten, wurden im Laufe des Nachmittags des 22. 11. in Eggenburg mehrere Männer – vermutlich immer dieselben – an verschiedenen Adressen vorstellig. Sie gaben an, dass sie „die Feuerlöscher überprüfen“ müssten.

In anderen Fällen wiederum informierten sie die nichts ahnenden Haus- und Wohnungsbesitzer, dass sie kontrollieren müssten, ob Brandmelder vorschriftsgemäß angebracht bzw. funktionstüchtig seien.

Verdächtige in Feuerwehr-ähnlichen Uniformen

Die Freiwillige Feuerwehr Eggenburg distanziert sich nachdrücklich von diesen Hausbesuchern. „Vermutlich wollen diese Leute nur ins Haus gelangen, um auszukundschaften, wie man dort eindringen kann oder ob etwas zu holen ist“, stellt Kommandant-Stellvertreter Christof Stifter klar.

Dass sie Leute täuschen könnten, hält er für möglich. „Sie haben angeblich eine ,Feuerwehr-ähnliche‘ Uniform an!“

Nicht einlassen, sofort die Polizei rufen!

So wie auch die Polizei rät Stifter jedenfalls dringend, die Fremden nicht einzulassen und umgehend die Polizei unter Notruf 133 zu informieren. Auch seitens der Exekutive ist man nach den vorliegenden Informationen besonders wachsam.

Sicher sei jedenfalls, so Stifter, dass die Feuerwehr nicht an der Haustür läute, um Überprüfungen vorzunehmen. Feuerlöscher würden zu bestimmten Terminen (meist im Zuge von Veranstaltungen) überprüft, auch die „Geschichte mit den Rauchmeldern“ sei erfunden.

Zu Jahresbeginn ähnliche Vorfälle in OÖ

Ähnliche Vorfälle gab es übrigens am Anfang dieses Jahres in Oberösterreich, wo ebenfalls „falsche Feuerwehrmänner“ unter einem Vorwand vorstellig wurden, um in private Räumlichkeiten Einlass zu erhalten. Schadensfälle wurden damals keine bekannt – so wie auch bis jetzt aus Eggenburg keine kriminellen Taten angezeigt wurden.

Von allen Seiten wird jedenfalls zu Vorsicht und einem „gesunden Misstrauen“ in Zusammenhang mit den Männern, von denen in einem Fall bekannt wurde, dass sie „Deutsch mit einem deutlichen Akzent“ gesprochen hätten.