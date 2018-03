„Wir freuen uns natürlich, dass wir wie schon im Vorjahr – und nach dem zweiten Platz 2015 – wieder den Kategoriesieg erreicht haben“, darf Stephan Mayr, Geschäftsführer des Autohauses Waldviertel, zu Recht stolz sein. „Unsere Pionierarbeit im Waldviertel, unser Engagement haben sich gelohnt. Wir sind auch weiterhin mit Eifer bei der Sache, um die e-Mobilität zu fördern.“

„Wir gratulieren dem Autohaus Waldviertel aus Horn ganz herzlich zum ersten Platz in der Kategorie Gesamtengagement“, sagten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Petra Bohuslav übereinstimmend. „Elektromobilität wird immer mehr auch zum wirtschaftlichen Erfolgsfaktor, erfordert aber vom Handel deutlich mehr Engagement als der Verkauf konventioneller Fahrzeuge. Die Top e-Autohäuser 2017 zeigen eindrucksvoll, dass es sich lohnt, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Wir hoffen, dass möglichst viele Betriebe ihrem Beispiel folgen werden!“

Im vergangenen Jahr 60 e-Golf verkauft

Die Horner, die im vergangenen Jahr 60 e-Golf verkauften, landeten gemeinsam mit der Böhm Wilhelm GesmbH aus Ottenschlag ganz oben auf dem „Stockerl“ in der Kategorie „Autohaus mit dem besten Gesamtengagement“.

Dabei wurden die Anzahl der eigenen Veranstaltungen zum Schwerpunkt e-Mobilität, die Anzahl der unterstützten themenspezifischen Veranstaltungen, bewusstseinsbildende oder qualifizierende Maßnahmen, die Ausstattung des Betriebs im Bereich e-Mobilität sowie sonstige Maßnahmen wie die Unterstützung der e-Mobilität für Mitarbeiter bewertet.

„Aktivitäten wie die Auszeichnung ‚Top e-Autohaus‘ tragen wesentlich dazu bei, das Thema Elektromobilität in all seinen Facetten in die Breite zu tragen“, betonte ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, der den Siegern einen Luxus-Thermengutschein in Höhe von 1.500 Euro überreichte. „Gerade bei der Auszeichnung ,Top e-Autohaus‘ haben wir die Möglichkeit, die engagiertesten und besten Autohäuser im Bereich Elektromobilität nicht nur vor den Vorhang zu holen, sondern auch allen Mitarbeitern für ihr großes Engagement zu danken.“