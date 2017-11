Erwartungsgemäß voll besetzt war der Saal der Raiba Horn, als Alfred Blaim dort auf Einladung der Bücherstube sein Buch „TransAsien“ präsentierte. Prokurist Wolfgang Theisl freute sich, seinen Fotoklub-Kollegen begrüßen zu dürfen, und Ale xander Kornell von der Bücherstube eröffnete die Buchpräsentation mit einem Zitat von Mark Twain: „Man muss reisen, um zu lernen“.

Diesem Leitspruch folgt Blaim schon seit Jahren auf seinen zahlreichen Reisen, die ihn bereits auf fast alle Kontinente geführt haben. Heuer hatte er sich eine Asiendurchquerung auf den Routen der historischen Seidenstraße zum Ziel gesetzt.

Berührende Szene am Ende der Präsentation

Rund 40.000 Kilometer legte er dabei auf seinem Motorrad in 140 Tagen zurück und nahm an diesem Abend die gebannten Zuhörer gekonnt mit auf seine Reise, die nicht ohne Zwischenfälle verlief ( die NÖN berichtete, siehe hier und unten). So zwang ihn eine defekte Kupplung auf dem Pamir Highway, der zweithöchst gelegenen Fernstraße der Welt, in Tadschikistan zu einer ungewollten 16-tägigen Pause.

Zusammen mit einigen Bildprojektionen konnten die Anwesenden so an den beeindruckenden Erlebnissen teilhaben. Am Ende der Veranstaltung kam es noch zu einer berührenden Szene, als Blaim zu Überraschung aller plötzlich seinen Weggefährten Franz Terzer, der in der Lesung mehrfach Erwähnung fand und extra aus Pottenstein angereist war, begrüßte, und ihm mit einer herzlichen Umarmung sein Buch überreichte.

Im Anschluss signierte Blaim eifrig die zahlreich gekauften Exemplare seines Erstlingswerkes für die vielen Bekannten, Freunde und Bewunderer.