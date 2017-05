Seit dem Sommer des Vorjahres hat die Lehrlingsstiftung Eggenburg nun ein neues Haus zur Verfügung. In diesem gegenüber dem Kloster liegenden Gebäude finden jetzt nicht nur die Trainingswerkstätten der Produktionsschulen, sondern auch Büros der Coaches und Sozialarbeiter, das Lerncoaching und die Maler-Lehrwerkstätte Platz.

Bei einer Hinterglasmalerei in der neuen Handwerkstatt konnten Erwin Toncar und Kevin Zubaty ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Foto: Mario Zeller | Mario Zeller

„Die A1 Telekom Austria AG hatte das Haus zuvor an einen Privateigentümer verkauft, der uns Anfang 2016 anbot, zahlreiche Räume zu mieten“, erklärt Geschäftsführer Reinhard Zuba. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten begann im Sommer 2016 der Umzug.

Die Maler-Lehrlinge genießen einen großen Vorteil, da sie nicht mehr im zweiten Stock angesiedelt sind, sondern im Erdgeschoß. Das neue Haus bietet nun für alle viel mehr Platz und eine bessere und ungestörte Atmosphäre. So gibt es statt nur einer Werkstätte für die Produktionsschulen drei Räume, in denen Schulisches wiederholt und Handwerkliches und Haushalten sowie das Kochen erlernt werden können.

Betrieb in zwei Häusern jetzt bereits eingespielt

Der Umzug war für alle Beteiligten, Jugendliche wie auch Mitarbeiter, ein Spektakel. Von der Planung der Reinigung des neuen Hauses bis zur Anschaffung neuer Materialien beschäftigte die Erweiterung nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Teilnehmer. Maler-Lehrlinge und Produktionsschüler gestalteten die Wände, die Tischlerei-Werkstatt baute die Einrichtung ein, die Reinigungstechniker achteten darauf, dass die Räume rechtzeitig sauber waren, die IT-Werkstätten kümmerten sich um die technische Ausstattung.

Mittlerweile hat sich der Betrieb eingespielt, und viele Jugendliche, die erst nach dem Umzug begonnen haben, kennen die Situation mit nur einem Haus gar nicht mehr. „Die Erweiterung war notwendig, und der jetzige ‚Platz-Luxus‘ wird von allen Beteiligten in beiden Häusern genossen“, so Zuba.

Tag der offenen Tür: Ein Tag der offenen Tür findet am Donnerstag, 4. Mai, von 9 bis 17 Uhr in der Lehrlingsstiftung statt. Neben Informationen zu den angebotenen Ausbildungen und der Wohnmöglichkeit für Lehrlinge im Haus finden zu jeder vollen Stunde Führungen statt. Außerdem gibt es wieder einen Pflanzenmarkt in der Gärtnerei sowie Leckeres aus der Küche.