„Das Jahr 2017 war das zwölfte Rekordjahr in Folge in der 35-jährigen Geschichte der VAMED,“ berichtete Vorstandsvorsitzender Ernst Wastler bei der Bilanz-Pressekonferenz in Wien mit berechtigtem Stolz angesichts einer Steigerung des Gewinns um zehn Prozent auf 76 Millionen Euro. In Summe hat die VAMED seit ihrer Gründung 1982 850 Gesundheitsprojekte in 84 Ländern auf fünf Kontinenten realisiert.

Zufriedenheitsrate bei fast 99 Prozent

Diese Erfolgsbilanz hat auch Gars mitgeschrieben. „Im ,la pura‘ haben wir das betriebswirtschaftliche Ergebnis um 20 Prozent gegenüber 2016 gesteigert“, freute sich Wastler im Exklusiv-Gespräch mit der NÖN. „Noch wichtiger dabei ist uns die hohe Zufriedenheitsrate der Gäste, die noch einmal geringfügig angehoben wurde. Wir liegen bei fast 99 Prozent!“ Trotzdem überlege man, wo man noch ansetzen und den Besucherinnen im einzigartigen Frauen-Gesundheitsresort noch etwas bieten könne.

„Ich bin fest überzeugt, dass das im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien eingerichtete Gender-Institut Auswirkung haben wird“, so Wastler, „weil wir die Forschungsergebnisse bezüglich Stress und Stoffwechsel in die Therapie einfließen lassen.“ Das „Projekt la pura“ sei so mutig gewesen wie die Rehabilitationsklinik, die eine hundertprozentige Auslastung und beste Weiterempfehlungsrate aufweist.

VAMED hat schon ganz konkrete Ideen …

Denkt die VAMED an einen Ausbau bzw. eine eventuelle Eingliederung des der Reha-Klinik benachbarten China-Zentrums, das ja schon seit Jahren ungenützt ist und als „strategische Reserve“ bezeichnet wird?

„Es muss passen“, antwortet Wastler etwas kryptisch, „denn ein schneller Invest hat noch nie etwas gebracht. Man kann in einem regulierten Markt wie der Rehabilitation nur gemeinsam mit Erstattern erweitern. Da gibt es Prozesse, an denen beteiligen wir uns. Sollten wir als die Besten gewählt werden, haben wir die Möglichkeit zu erweitern.“

Grundsätzlich sei man interessiert, weil man Gars für einen tollen Standort halte und das Land Niederösterreich, mit dem man ja gemeinsam die Reha-Klinik betreibt, ein fairer, weitblickender Partner sei. Wastler: „Wir haben konkrete Ideen …“