Das umsatzstärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte verzeichnete das Handelshaus Kiennast im Jahr 2016 mit rund 80,4 Millionen Euro gegenüber 70,1 Millionen im Jahr davor. Und die Ziele des Duos Alexander und Julius Kiennast sind hoch gesteckt: „Für heuer planen wir, den Umsatz auf 90 Millionen Euro auszubauen.“

Hauptverantwortlich für den Erfolg war Eurogast Kiennast mit einem Umsatzplus von fast zwölf Prozent gegenüber 2015. Kiennast konnte in diesem Bereich eine Vielzahl an Neukunden akquirieren. Eurogast Pilz & Kiennast – im Sommer stieg das Garser Handelshaus beim Gmünder Unternehmen Ignaz Pilz ein und hält 51 Prozent – entwickelt sich ebenfalls positiv.

Alexander Kiennast: „Durch diese strategische Partnerschaft haben wir unsere Präsenz im Waldviertel verstärkt, um ein noch besserer Ansprechpartner für Gastrobetriebe im oberen Waldviertel zu sein.“

Kiennast führt Kioske in allen Justizanstalten

„Sehr erfreulich läuft auch die Entwicklung bei unserem Nah& Frisch punkt-Konzept“, ist Julius Kiennast zufrieden. „Nach den Eröffnungen in Wien, Liezen und Klagenfurt peilen wir für heuer insgesamt 20 Standorte unter diesem Namen an.“ Neue Nah&Frisch-Standorte werden in Brunn/Wild, Göp

fritz und Langenlois entstehen und so die Nahversorgung in diesen Bereichen sichern.

Im Dezember 2016 hat Österreichs ältestes Handelshaus den Zuschlag für die Betreuung und Führung aller Justizanstalten Kioske erhalten. „Mit den 27 Kiosken haben wir einen weiteren Meilenstein gesetzt“, freut sich Julius Kiennast. Und sein Cousin Alexander ergänzt: „Erfreulich ist auch, dass wir durch unseren österreichweiten Auftritt namhafte Kunden wie Ikea oder Motel One beliefern dürfen.“ Mit Simmering und Wiener Neustadt sind die ersten beiden Standorte in Justizanstalten schon in Betrieb, heuer werden monatlich zwei neue auf das Kiennast-Konzept umgestellt.

Erfolge haben sich auch im Logistikzentrum eingestellt: Nach der Zertifizierung und Bescheinigung eines hohen Niveaus wird ein österreichweites Konzept erarbeitet, sodass eine nationale Belieferung unterschiedlicher Kundengruppen mit allen Produktgruppen (Trocken-, Frische-, Tiefkühlprodukte) täglich erfolgen kann