„Kirtagbuam“ stellten Baum am Garser Hauptplatz auf .

Wenn das Wetter passt, kommen die Gäste zum Garser Kirtag. So auch heuer, um beim traditionellen Kirtagbaumaufstellen durch die „Kirtagbuam“ und beim Bieranstich durch Bürgermeistersgattin Martina Falk, assistiert von Altvizebürgermeister Rudolf Winglhofer und Bierbrauer Hermann Kühtreiber, dabei zu sein. Die Garser Bürgermusikkapelle unter Helmut Trappl begleitete die gelungenen Aktionen. In den Abendstunden wurde zum Tanz aufgespielt.

Lob für Kulinarik und Service

Mit der Kirchweih-Festmesse am Hauptplatz und dem anschließenden Frühschoppen mit der Garser Bürgermusikkapelle klang am Sonntag das dreitägige Fest aus. Der Obmann des Vereins für Tourismus und Wirtschaft (VTW) Alexander Höchtl freute sich über die zahlreichen Besucher, speziell über die Gäste aus Gars am Inn. Lobende Worte fanden die Besucher für die gute Kulinarik und das freundliche und flotte Servicepersonal.