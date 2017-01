Die NÖ Polizei ermittelt nach einem Unfall mit einem gestohlenen Pkw und Fahrerflucht in Horn. Dem Wagenbesitzer wurde der Autoschlüssel entwendet, während er sich in einem Lokal aufhielt. Der bisher unbekannte Täter setzte sich ans Steuer des auf dem Parkplatz abgestellten Wagens und fuhr in Folge über die Einfriedung des Kreisverkehrs sowie eines angrenzenden Firmengeländes entlang der B34.

Der Lenker dürfte in einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen verloren haben, das Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Durch den Anprall wurde der Pkw erheblich beschädigt, unter anderem riss ein Vorderrad ab, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Unfall ereignete sich zwischen 1.30 Uhr und 1.50 Uhr.

Nach Polizeiangaben dürfte zumindest eine zweite Person in dem verunfallten Fahrzeug mitgefahren sein. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Brunn an der Wild (Tel. 059133-3431) erbeten.