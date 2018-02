In Gars weiß auch – und besonders – die Jugend den Fasching zu feiern. Schon seit vielen Jahren sind die Volks-und die Neue Mittelschule Zentrum des närrischen Treibens für Schüler von sechs bis fünfzehn Jahren.

NMS wird zur Disco, Volksschüler feiern in den Klassen .

Bei den Kleineren wird in der Klassengemeinschaft in verschiedensten phantasievollen Verkleidungen der Unterricht ausgeblendet, bei den Größeren wird die Aula zur Disco mit den neuesten Hits und lustigen Spielen, an denen sich natürlich auch die Lehrer beteiligen.