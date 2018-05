„Who made my clothes?“ ist die zentrale Frage, die sich der Weltladen Horn anlässlich des Fashion Revolution Day stellte. Denn am 24. April 2013 stürzte durch Sicherheitsmängel eine große Textilfabrik in Bangladesch ein, wobei 1.100 Menschen sterben mussten. Der Weltladen will den Konsumenten daher durch fairen Handel animieren, mehr auf den Konsum von Kleidung zu achten. Fairer Handel schafft bessere und vor allem sichere Arbeitsbedingungen für die Fabrikanten.

Anukoo nennt sich die neue Modemarke, die in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen EZA (Entwicklungszusammenarbeit) entstanden ist. Sie garantiert Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau und hält die sozialen Mindeststandards in den Betrieben ein.

Fair Trade: Hilfe für Junge in Asien & Indien

Organisationen wie Craft Resource Center (CRC), Equitable Marketing Association (EMA), Madhaya Kalikata Shilpangan (MKS) oder Tara Projects unterstützen junge Menschen in Indien und Asien. Durch die Arbeit wird ihnen teilweise ermöglicht zu studieren oder die Familie zu ernähren – Dinge, die in unserem Industriestaat eine Selbstverständlichkeit geworden sind. Daher sollten wir uns alle öfters mal die Frage stellen: „Who made my clothes?“