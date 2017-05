Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek und sein Assistent Hubert Schidlo freuen sich auf das größte Grill-Event des Landes, das am Wochenende am Horner Festgelände über die Bühne geht. Die NÖN ist Partner der Veranstaltung, die mit einem besonders abwechslungsreichen Programm Gäste ansprechen will.

| Martin Kalchhauser