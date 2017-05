Groß war die Beteiligung der Garser Bevölkerung an der von Feuerwehrkurat Josef Zemiczka zelebrierten Florianimesse auf dem Hauptplatz, groß auch die Zahl an Ehrengästen, an der Spitze der stellvertretende Landeskommandant Armin Blutsch und die Bürgermeister Martin Falk (Gars am Kamp), Norbert Strahllechner von der bayrischen Partnergemeinde Gars am Inn und Herbert Janschka aus Wiener Neudorf. Er und seine Gemeinde hatten bei der Hochwasserkatastrophe 2002 mit ??? Euro für ???? kräftig unterstützt.

Nach der Angelobung von acht neuen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr wurde das neue, 430.000 Euro teure und mit umfangreicher Ausrüstung ausgestattete Fahrzeug von Kommandant Thomas Nichtawitz präsentiert, wobei es im Anschluss an den Festakt ausreichend Gelegenheit gab, Auto samt Ausrüstung in Augenschein zu nehmen.

