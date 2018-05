„Es ist eine wunderschöne Arbeit, die Stimmungen, das Licht und vor allem die Emotionen einzufangen“, äußerte sich Reinhard Podolsky begeisternd über die Fotografie und wusste auch das zahlreich erschienene Publikum in der Burg Gars zu begeistern.

17 Fotos Ausstellung Burg Gars Drei Fotokünstler wecken mit ihren Bildern „Emotionen“

In den letzten Jahren haben drei Fotokünstler vier verschiedene Opernproduktionen begleitet: Lukas Beck, der aus beruflichen Gründen an der Vernissage nicht teilnehmen konnte, fotografierte 2014 Intendant Johannes Wildners erste Oper in Gars, nämlich Carl Maria von Webers „Freischütz“, ein Jahr später begleitete Andreas J. Hirsch Giuseppe Verdis „Don Carlo“ mit der Kamera.

Und schließlich der Burgschleinitzer Reinhard Podolsky, der die Produktionen der beiden letzten Jahre, nämlich „Otello“, ebenfalls von Verdi, und im Vorjahr Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ fotografierte. Viele Proben und Aufführungen lang lagen sie quasi auf der Lauer nach den besten Schnappschüssen. „Ich sehe die Bühnenfotografie als Kunst, denn nur der Fotograf kommt am nächsten an die Sänger und Musiker heran und kann ihre Emotionen einfangen, das ist ein Privileg“, sagte denn auch Hirsch.

Bühnengeschehen mit Kamera eingefangen

Ins gleiche Horn stieß auch Podolsky, der die Einstellung eines Fotografen hervorhob: „Bei diesen Produktionen sind vor und hinter der Bühne Perfektionisten am Werk, und diese Perfektion wollen auch wir abbilden.“ Eine wichtige Rolle spielen dabei speziell in den letzten Jahren die Kameras und die Möglichkeit, selbst den kleinsten Faltenwurf beim weißen Hemd oder schwarzen Kleid dank fortschrittlicher Technik zu erkennen. „Das macht die Arbeit unglaublich spannend.“

Davon konnten sich die Besucher überzeugen, nachdem Burg-Geschäftsführer Rudolf Berger nach der Begrüßung über seinen Abschied informierte und seinen Nachfolger Thomas Groß vorstellte. Bürgermeister Martin Falk („Mit 16 Jahren wollte ich selbst Fotograf werden, angesichts dieser Bilder bin ich aber froh, dass ich einen anderen Weg eingeschlagen habe.“) machte deutlich, dass Burg und Oper durch dieses Künstler-Trio in ein spezielles Licht gerückt werden und dass für jedermann klar ersichtlich sei, dass Fotografie eine Kunst ist.

Einen Vorgeschmack auf die diesjährige Oper auf der Burg, nämlich Giacomo Puccinis „Tosca“ (Premiere ist am 12. Juli, bis 4. August wird noch acht Mal gespielt), gab Oscar Marin, am Klavier begleitet von Lisa Herger. Der Tenor, der extra aus Berlin zu diesem Event angeflogen kam, glänzte mit den beiden großen Arien des Cavaradossi, einem Lied aus seiner Heimat Spanien und – als Zugabe – einem hinreißenden „O sole mio“.

Nach einer eingespielten Grußbotschaft von Wildner, der derzeit in Litauen als Dirigent tätig ist („Man sieht in diesen Bildern hinter die Fassade, sieht, was in der Seele ist!“), eröffnete die neue, in Rappottenstein beheimatete Bundesrätin Andrea Wagner die Ausstellung in den Räumen im Renaissancetrakt der Burg Gars.