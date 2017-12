Seit im Juli 2006 das „Waldland-Hallenbad“ am Gelände des heutigen Stephansheims nach 32 Jahren, in denen insgesamt rund 1,5 Millionen Gäste gezählt wurden, seine Pforten schloss, kommt das Thema „neues Hallenbad für Horn“ nicht zur Ruhe.

„Ich frage mich, ob die FPÖ das Horner Budget gelesen und verstanden hat.“Der Horner SP-Fraktionschef Marco Stepan

Schon ein Jahr nach der Schließung meldete Thomas Kronsteiner Interesse an der Fortführung des Hallenbades an, im Jahr 2008 sorgte eine Aktion bei der Horner Stadtführung für Verärgerung, bei der Kinder mit Unterschriftenlisten für ein Hallenbad durch die Stadt geschickt wurden.

2010 mobilisierte der damalige Sportstudent Hannes Strondl über Facebook mehr als 1.500 Unterstützer für ein neues Hallenbad. Seither greift die FPÖ in regelmäßigen Abständen das Thema auf, auch nun – kurz vor der Landtagswahl im Jänner.

Kein Hallenbad zu haben, sei für eine Bezirkshaupt- und Schulstadt wie Horn untragbar, sind sich FPÖ-Bezirkssprecher Klemens Kofler und der Horner FPÖ-Stadtrat Ronald Zöchmeister (Foto links) einig. Besonders, da in vielen Schulen Schwimmunterricht am Lehrplan stehe, sei diese Situa tion nicht länger hinzunehmen.

Die übrigen Gemeinderatsfraktionen ÖVP, SPÖ und Grüne stehen einem neuen Hallenbad für Horn grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber, sehen derzeit aber keine Möglichkeit, das Projekt zu finanzieren. Auch der Vorschlag Zöchmeisters, dass das Land NÖ den „Hauptteil“ der Finanzierung übernehmen solle, mache das Problem nicht kleiner.

VP-Bürgermeister Jürgen Maier meint, dass es zwar viele Beispiele gebe, wo sich das Land an den Baukosten von Hallenbädern beteiligt habe, „aber es geht dann um den laufenden Betrieb. Die FPÖ sollte unser Budget kennen, der finanzielle Aufwand dafür ist derzeit für uns nicht zu stemmen“, so Maier weiter.

Vor der Wahl die Populismus-Keule zu schwingen, sei nicht sinnvoll. „Man muss realistisch bleiben. Vielleicht kommt das Zeitfenster, in dem wir uns ein neues Bad leisten können. Derzeit ist das aber fix nicht der Fall“, so Maier.

Ähnlich beurteilt SP-Stadtrat Marco Stepan die FP-Forderung. Er meint: „Ich frage mich, ob die FPÖ das Horner Budget gelesen und verstanden hat.“

Aus anderen Gemeinden sei bekannt, dass Hallenbäder einen Abgang verursachen, der aus dem Horner Budget derzeit nicht zu decken sei. Das sei aber auch schon bei den jüngsten Vorstößen der FPÖ zu einem Neubau so gewesen, seither habe sich an der Situation nichts geändert.

Während die FPÖ wegen Standort und Ausstattung des Bades erst mit den anderen Fraktionen Gespräche führen will, legt der Grüne Walter Kogler, der zur Finanzierung des Bades meint, dass die Gemeinde lieber Geld in „Straßensanierungen und den Bau von Kreisverkehren“ stecke, zumindest erste Überlegungen vor.

Wenn in Horn ein Bad gebaut werde, dürfe man nicht versuchen, „Wellness-Tempeln“ wie Laa oder Gmünd nachzueifern, sondern müsse sich mit einem Sporthallenbad und einem Gesundheitsschwerpunkt in eine freie Nische setzen.

„Eine Salzgrotte, Infrarotkabinen und Lichttherapie dazu und wir hätten ein tolles Angebot, das es so in der Region noch nicht gibt und auch noch kostengünstig ist“, so Kogler. Ein entsprechend dimensioniertes Bad könnte mit diesen Alleinstellungsmerkmalen weit über die Bezirksgrenzen hinaus Gäste anziehen und so auch wirtschaftlich geführt werden. Als möglicher Standort schwebe ihm ein Teil des Areals des Freibades vor.