Gelagerte Munition in Gartenhaus erschwerte FF-Einsatz .

Kurz vor Mitternacht auf den Freitag bemerkte ein Mann in Frauenhofen (Bezirk Horn), dass die in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnhaus errichtete Gartenhütte in Vollbrand stand und setzte den Notruf an die Feuerwehrzentrale ab.