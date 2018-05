Bürgermusikkapelle Gars agierte in Bestform .

Gut 300 Zuhörer füllten (wieder) den Pfarrhof bei den überaus gelungenen Darbietungen der Bürgermusikkapelle Gars, die unter der Leitung von gleich drei Dirigenten – Florentina Tscheppen, Helmut Trappl und Astrid Geisler – zu Bestform auflief. Auch das Jugendorchester unter Geislers Dirigat wusste zu überzeugen.

Mit welchen Konzertstücken Bürgermusikkapelle und Jugendorchester das Publikum begeisterten, welche „Neue“ es in beiden Klangkörpern gibt und welche Ehrungen vorgenommen wurde, ist in der Printausgabe am Donnerstag, 24. Mai, nachzulesen!