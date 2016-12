Gars am Kamp

Um ein Haar wäre ein Unfall am 20. Dezember im Betonwerk Oberndorfer in Gars tödlich ausgegangen. Laut Arbeitsinspektor hatte sich ein Arbeiter in einen Gefahrenbereich begeben, ohne vorher – wie vorgeschrieben – die Anlage abzuschalten.

Problem bei Umstellung der Maschine

Als Maschinisten nahmen ein 43-jähriger Arbeiter aus Kriegenreith (Gemeinde Schönberg/Kamp) und sein 41-jähriger Kollege aus Mühlfeld (Stadtgemeinde Horn) gemeinsam die Umstellung der Anlage von der Produktion von 25 Zentimeter breiten Hohlblockziegeln auf 30 Zentimeter breite Exemplare vor. Nach einigen Probeläufen war der Kriegenreither plötzlich vom Schaltpult der Maschine verschwunden. Als sein Kollege kurze Zeit später Nachschau hielt, fand er ihn in einer misslichen Lage vor.

Arbeiter half eingeklemmtem Kollegen

Sein Kollege war im Bereich der Hohlblock-Stapelmaschine zwischen einem Elektromotor und einem Metallsteher im Brustbereich eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Umgehend betätigte der Mühlfelder den für solche Fälle vorgesehenen Nothalt und konnte so seinen Freund befreien.

Garser Medizinerin und Notarzt halfen

Die zu Hilfe gerufene Garser Allgemeinmedizinerin Anita Greilinger leistete Erste Hilfe, das Notarztteam des Roten Kreuzes Horn übernahm nach kurzer Zeit die Betreuung des schwer Verletzten und versorgte ihn an der Unfallstelle notfallmedizinisch. Wie sich später im Landesklinikum Horn zeigen sollte, hatte der 43-Jährige Serienrippenbrüche, eine schwere Lungenverletzung und eine Rissquetschwunde am Kinn erlitten.

War Arbeiter nicht vorsichtig genug?

Nach den polizeilichen Erhebungen am Unfallort wurde das Arbeitsinspektorat Krems eingeschaltet. Obwohl die Anlage von Menschen nur nach kompletter Abschaltung betreten werden darf, zeigten die Ermittlungen des Arbeitsinspektors, dass sich das Unfallopfer offenbar selbst in Gefahr gebracht hatte. Als Ursache für den Defekt, den der Mann beheben hatte wollen, stellte sich heraus, dass sich offenbar ein Hohlblockziegel verklemmt hatte. Beim Versuch, diese Verklemmung zu lösen, hatte der Arbeiter dann vermutlich gegen den Ziegel gedrückt und war in der Folge massiv eingeklemmt worden.