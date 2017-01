Gars am Kamp

Ein Fehlalarm war es, der die Feuerwehr Gars am 25. Jänner zur Zimmerei Aschauer in der Wienerstraße eilen ließ. Der Vorfall erweckte bei einigen Florianis unangenehme Erinnerungen an einen Einsatz am selben Ort am 12. April 2001.

Heizraum war plötzlich total verraucht

Ein stark verrauchter Heizraum veranlasste die Betreiber der Zimmerei Aschauer im Garser Ortszentrum am Mittwoch, 25. 1., kurz vor halb acht Uhr Früh den Notruf 122 zu wählen. Wegen Brandverdachts ließ die Landeswarnzentrale unvermittelt die FF Gars auf den Plan treten. Um 7.29 Uhr legten die Pager der FF-Helfer los.

Technischer Defekt als Ursache?

Einsatzleiter Thomas Nichtawitz schickte an Ort und Stelle einen Atemschutztrupp mit der Wärmebildkamera zur Lageerkundung und alarmierte vorsorglich die Nachbar-Feuerwehren Zitternberg und Thunau. Glücklicherweise konnte jedoch bei der Suche kein Brandherd lokalisiert werden. Die starke Verrauchung dürfte durch einen technischen Defekt entstanden sein.

Kommandant Thomas Nichtawitz informierte den zum vermeintlichen Brandort geeilten Nachbarn Nationalratsabgeordneten Werner Groiß und Bürgermeister Martin Falk (von links).

| Anton Mück

Bei Zwischenfall entstand kein Schaden

Nach weiteren Kontrollen der Betriebsanlage mit dem Eigentümer rückten die 15 Mann mit ihren vier Fahrzeugen sowie auch die Polizeistreife der Inspektion Gars wieder ab. Schaden dürfte bei dem Zwischenfall keiner entstanden sein.

Emil Becker 2001 schwer verletzt

Erinnerungen wurden beim Einsatz bei einigen FF-Mitgliedern an den April 2001 wach, als in eben diesem Betrieb der damalige Kommandant-Stellvertreter Emil Becker bei einem Einsatz durch eine Feuerwalze schwerste Verbrennungen erlitt und auch zwei weitere Männer leicht verletzt wurden. „Natürlich sind wir mit einem gewissen Respekt an die Sache herangegangen“, so Einsatzleiter Nichtawitz zur NÖN, „aber die Lage war nicht mit der von damals zu vergleichen. Das haben wir schon zu Beginn des Einsatzes abschätzen können. Eine Feuerwalze war nicht zu erwarten.“