Gars am Kamp

40. Auflage der Garser Traditionsveranstaltung lockte bei prachtvollem Wetter tausende Gäste an.

Ein heftig akklamiertes Konzert der Polizeimusik NÖ umrahmte am 3. 12. den Auftakt zu einem ganz besonderen Garser Christkindlmarkt: Zum 40. Mal bereits ging die zweitägige Veranstaltung am Wochenende im Zentrum des Ortes in Szene.

„Alt“, aber bewährt und immer noch gut!

Dabei zeigte bei zwar kaltem, aber sonnigem Winterwetter, dass sich die Top-Weihnachtsveranstaltung in der Kamptal-Metropole auch nach vier Jahrzehnten ungebrochener Beliebtheit erfreut. Bewährte Kräfte sind seit vielen Jahren in der Vorbereitung und Durchführung des Events im Einsatz. Auch die Jubiläumsveranstaltung trug ihre Handschrift.

Raimund Kiennast vor Vorhang gebeten

Gedanken zum Thema Weihnachten stellte Bürgermeister Maritn Falk ins Zentrum der Begrüßung der Eröffnung, um besonders Raimund Kiennast zu würdigen, der als „Mann der ersten Stunde“ noch immer mit an Bord ist: „Ohne ihn gäbe es diesen Markt nicht.“ Falk überreichte als symbolisches Dankeschön eine Magnum-Flasche Garser Wein.

Junger Verein erstmals mit Organisation betraut

Kiennast galt auch der Dank des Obmannes des Vereins für Tourismus und Wirtschaft, Alexander Höchtl, dessen Team heuer erstmals für die Organisation verantwortlich war. Dass die Feuertaufe gelungen ist, war auch der kräftigen Unterstützung durch die erfahrenen „Profis“ geschuldet.

Landesrat Wilfing lobte Angebots-Vielfalt

Landesrat Karl Wilfing war es vorbehalten, die Veranstaltung nach der Segnung der Garser Krippe und der Gäste durch Pfarrer Josef Zemliczka zu eröffnen. Er gratulierte zum Erfolg der „ältesten Adventveranstaltung des Landes“. Er lobte die Angebotsvielfalt, die ein Geheimnis des Erfolges über Jahrzehnte sei, und stellte fest: „Ihr habt damit immer Herz, Seele und Bauch erreicht.“

Attraktionen für alle Altersgruppen

Die enorme Vielfalt des Angebots zog auch heuer wieder an beiden Tagen die Massen an. Von der Kinderbackstube, der Kinder-Tischlerei, Streichelzoo und Kutschenfahrten über zahlreiche Stände mit Essen und Trinken, einer Sonderausstellung „175 Jahre Postamt Gars“ sowie hochwertiger Handwerkskunst bis hin zu Programmpunkten wie Konzerten der Altenburger Sängerknaben und der Jugend der Bürgermusikkapelle Gars sowie Perchtentreiben und Feuershow gab es Attraktionen ohne Ende.

Der Garser Christkindlmarkt hat bewiesen: Es gibt Potenzial für weitere Jahrzehnte!