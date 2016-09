Gars am Kamp

„Gut Ding braucht Weile. Hier ist das ,gut Ding‘, die ,Weile‘ erkläre ich sofort.“ So leitete Friedrich Wiesinger, Vorsitzender des Umweltausschusses, die Segnung des Garser Ecomobils, Kurzform „Geco“ (Wiesinger: „Gaco klingt doch etwas seltsam …“), ein, die Pfarrer Josef Zemliczka vor Gemeindevertretern, Geco-Nutzern und vom Viktualienmarkt kommenden Zaungästen vornahm.

Renault Zoe wird schon eifrig genutzt

Vor gut einem Jahr wurden vom Waldviertler Energiestammtisch E-Cars präsentiert, damals habe er angesichts dessen erklärt, dass sich im benachbarten St. Leonhard sofort ein gutes Dutzend Interessenten gefunden haben, in Gars müsse es daher ja doppelt so viele geben. „Tatsächlich sind es zehn geworden, mit denen wir unser Projekt starten konnten, wir haben also noch genügend Luft nach oben.“

Gemeinsam mit seinem Bruder, Umweltgemeinderat Josef Wiesinger, und mit Unterstützung durch die Marktgemeinde und die EVN sowie durch Fördermittel von Bund und Land habe man den Renault Zoe angeschafft, der schon eifrig genutzt wird.

Das bestätigte auch Bürgermeister Martin Falk: „Ich fahre ja selbst ein Elektro-Auto, das vor eineinhalb Jahren für den Bauhof angeschafft wurde, und bin vollauf begeistert. Mit dem Neuen bin ich schon zweimal in St. Pölten gewesen – ganz problemlos.“ Außerdem sei es für Gars als Luftkurort eine Verpflichtung, umweltschützenden Maßnahmen offen gegenüber zu stehen.

Für eventuelle Anfragen zur Mitgliedschaft stehen Friedrich ( 0699/81929050) und Josef Wiesinger ( 0664/8588154) gerne zur Verfügung.