Getäuscht wurde ein Garser Unternehmer von vier Kriminellen, die sich als jene Personen ausgaben, die mit der Abholung eines bereits verkauften Lkws (Renault Master) an einen Kunden aus Keuschen im Bezirk Vöcklabruck (OÖ) beauftragt seien.

Nach „Entführung“ in Gerasdorf gefunden

Das Auto wurde am 7. Februar vom Gelände der Firma Lacuch abgeholt, am 8. Februar folgte der Firmenverantwortliche auch noch den Typenschein an einen weiteren Unbekannten aus.

Bei der Rücksprache mit dem Käufer des Fahrzeugs erfuhr der Garser dann, dass er einem Betrug aufgesessen war. Der Käufer hatte nämlich gar niemanden mit der Abholung des Lkws und des Typenscheines beauftragt.

Zum Glück war in den Renault ein Ortungssystem eingebaut, mit dessen Hilfe rasch festgestellt werden konnte, dass es sich nach seiner „Entführung“ aus dem Kamptal im Industriegebiet in Gerasdorf bei Wien befand.

Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Sicherstellung an, und nach der Spurensicherung konnte das Auto schließlich an den rechtmäßigen Besitzer aus Oberösterreich ausgefolgt werden.