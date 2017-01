Geboren am 5. März 1956 in Mürzzuschlag (Steiermark)

Ausbildung: VS Kindberg, Matura am BG Mürzzuschlag, Studium am Konservatorium der Stadt Wien und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Violine, Dirigieren, Musikwissenschaft, Geschichte, Philosophie), Promotion zum Dr. phil., Diplom Dirigieren

Beruflicher Werdegang: 1979 – 1983 Mitglied des ORF-Symphonieorchesters; 1983 – 1985 Konzertmeister der NÖ Tonkünstler, 1985 – 1995 Mitglied des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker (1986 – 1990 stv. Betriebsratsobmann des Orchesters der Wiener Staatsoper); 1990 – 1993 Chefdirigent der Staatsphilharmonie Košice (Slowakei); 1993 – 1996 Erster Gastdirigent des Rundfunkorchesters Bratislava; 1993 – 1995 Chefdirigent der Staatsoper Prag; 1996 – 1998 Erster Ständiger Dirigent der Oper Leipzig; 1997 – 2007 Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen (Recklinghausen, Opernorchester des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen), seither Ehrendirigent des Orchesters; seit 2009 Ständiger Dirigent des Wiener Johann-Strauß-Orchesters; 2010 – 2014 Erster Gastdirigent des BBC Concert Orchestra London; seit 2014 Universitätsprofessor für Dirigieren an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, seit 2014 Intendant der Oper Burg Gars; Gastdirigate bei zahlreichen Opernhäusern und Orchestern im In- und Ausland

Privates: drei Kinder aus erster Ehe: Katharina (1983), Nikolaus (1985), Andreas (1990), (vorläufig) ein Enkelkind; seit 2005 verheiratet mit Esther Schollum