Sie ist Mitbegründerin der Theatergruppe „Spektakel“ vor nunmehr 25 Jahren, unzählige Rollen hat die quicklebendige Schauspielerin in dieser Zeit zur besten Unterhaltung der Besucher verkörpert, aber eine Komödie selbst schreiben, das war für sie etwas Neues.

Dass Brigitte Wenzina, im „Brotberuf“ Lehrerin für Englisch sowie Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz an der Handelsakademie Horn, auch mit ihrem Erstling „Rembrandt auf Reisen“ zum Publikumsliebling wird, dürfte außer Frage stehen.

Tipps vom Gatten und der Tochter eingearbeitet

„Die Gruppe ,Spektakel‘ befindet sich gerade im Umbruch, Neue kommen und wollen spielen, aber nicht zu große Rollen, die ,Alten‘ wollen sich etwas zurückziehen und auch nicht mehr so viel Text haben, also haben wir nach passenden Stücken gesucht, aber nicht gefunden“, erzählt sie. „Also habe ich mich hingesetzt und habe den ,Rembrandt‘ in rund zwei Wochen fertig gehabt.“

Tipps ihres Gatten Reinhardt, Schauspieler und Regisseur, und ihrer Tochter Judith, auch langjähriges Ensemblemitglied, hat sie eingearbeitet, „und auch den anderen hat es bei der ersten Leseprobe gut gefallen.“

Missinterpretierte Informationen, falsche Erwartungen und fehlschlagende Aktionen in einem Hotel am Tag vor einer großen Auktion mit Bildern alter Meister, darunter auch ein Rembrandt, garantieren ein turbulentes Bühnengeschehen.

Insgesamt acht Mal ist „Rembrandt auf Reisen“ im Festsaal der Neuen Sportmittelschule zu sehen, Premiere ist am Freitag, 11. 11., gespielt wird immer an Freitagen und Samstagen bis einschließlich 26. 11., jeweils um 19.30 Uhr, an den Sonntagen 13. und 20. 11. um 15 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse und in der Apotheke je nach Kategorie um 10 bzw. 8 Euro, Kinder zahlen die Hälfte.