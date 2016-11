Was wie ein Regie-Gag bei der Premiere der Komödie „Rembrandt auf Reisen“ der Theatergruppe „Spektakel“ vor ausverkauftem Haus aussah, entpuppte sich Minuten später als wahre dramatische Szene.

Publikum wurde spät klar, dass etwas nicht stimmt

Kurz nachdem Brigitte Wenzina (Foto oben), Autorin des Stücks und eine der Hauptdarstellerinnen, mit ihrer (auch Bühnen-)Tochter die ersten Lacher „abkassierte“, wurde sie von ihr mit dem Hinweis „Du solltest dich ein wenig ausruhen!“ von der Bühne geführt.

Erst als ihr Gatte und Regisseur Reinhardt hinter die Bühne eilte und kurz danach der Vorhang fiel, wurde dem Publikum klar, dass hier etwas nicht stimmt. Obfrau Edith Eichwalder erklärte, dass Wenzina übel geworden sei und bat um eine Pause.

Die Neuzugänge Mariela Rodriguez, Judith Loidolt, Daniel Hörhager, Marlene Pökl und Magdalena Judmann (von links) fügten sich harmonisch ins altbewährte „Spektakel“-Ensemble ein. | NOEN, Gerhard Baumrucker

Binnen kurzer Zeit waren die Garser Mediziner Birgit und Harald Dollensky zur Stelle, etwas länger musste man auf den Notarzt warten. Schließlich wurde sie ins Klinikum abtransportiert.

„Schon die ganze Woche“, so Eichwalder zur NÖN, „hat sie mit der Grippe gekämpft, das war wohl zusammen mit der Anspannung vor der Premiere und der Hitze durch die Scheinwerfer Grund für diesen Kollaps. Vielleicht hat sie auch etwas zu wenig getrunken. Gott sei Dank wurde sie aber am nächsten Tag nach gründlicher Untersuchung wieder entlassen.“

Spezieller Applaus für Wiederkehr auf Bühne

Und kaum wieder auf den Beinen, war sie am nächsten Tag, dem Samstag (und auch am Sonntag), wieder auf der Bühne. „Das ist so wie wenn man vom Pferd herunterfällt, da muss man gleich wieder rauf, um die Angst zu überwinden“, erklärte sie kämpferisch. Dafür gab‘s natürlich bei der Wiederkehr speziellen Applaus vom Publikum und natürlich auch von ihren Bühnenpartnern, die sie für ihren Einsatz bewundern.

Zurück zum Stück: Bei der Begrüßung der Premierenbesucher der Gaunerkomödie wies Eichwalder besonders auf den Nachwuchs hin: „Die Zukunft liegt in jungen Händen, daher haben wir heuer mit Mariela Rodriguez und Judith Loidolt zwei neue Schauspielerinnen auf der Bühne sowie mit Marlene Pökl eine neue Regieassistentin, mit Magdalena Judmann eine Neue für die Maske und mit Daniel Hörhager einen für die Technik hinter den Kulissen im Einsatz.“

Nach dem allgemeinen Schrecken über Wenzinas Kollaps übernahm Andrea Hofmann (mit dem Textbuch in der Hand) ihre Rolle, sodass die turbulente Komödie letztlich zu Ende gespielt werden konnte.

Die Schauspieler gaben ihr Bestes, Regie und Ausstattung waren perfekt und das Publikum war wie immer sehr zufrieden. Sehenswert!