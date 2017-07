Jetzt geht‘s los! Ab Donnerstag, 13. Juli (20 Uhr) wird auf der Burg Gars-Thunau die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ gespielt. Neun Aufführungen stehen bis Samstag, 5. August, auf dem Programm.

Das 1791 uraufgeführte Singspiel zählt zu den weltweit bekanntesten und am häufigsten inszenierten Opern.

Die Oper Burg Gars hat uns zehn Karten für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Sie werden unter allen Anrufern vergeben, die am Mittwoch, 5. 7., zwischen 9 und 16 Uhr unter 02982/24590 anrufen, das Kennwort „Oper Gars“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!

Mitspielen kann man auch per Mail an redaktion.horn@noen.at. Mails mit vollständigen Angaben, die bis Donnerstag, 6. 7., 8 Uhr, einlangen, nehmen an der Verlosung teil.