„Mein Interesse galt schon immer Fragen der Entwicklungshilfe, der ungerechten Verteilung von Gütern, der sozialen Problematik in den Dritte-Welt-Ländern“, begründet der gebürtige Garser Herbert Kiennast, warum er seit einigen Jahren bei der Dreikönigsaktion mit Sitz in Wien hauptberuflich tätig ist. „Ich habe mich schon in Gars immer wieder ehrenamtlich bei diversen Projekten engagiert, auch bei dem Georg Wögerbauers in Tansania.“

Vor einiger Zeit führte ihn eine Erkundungsreise mit einem Filmteam – wer die TV-Sendung am 1. Jänner nicht gesehen hat, kann dies in 3sat am Donnerstag, 5. 1., 9.05 Uhr, oder auf tvthek.orf.at nachholen – in Kenias Hauptstadt Nairobi.

Mehr in der aktuellen Ausgabe der Horner NÖN!