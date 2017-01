Eine Kulturbrücke vom Norden in den Süden für die zauberhafte Kraft der Fantasie haben zwei hochkarätige Sommerfestspielorte geschlagen: Die Oper Burg Gars und die Raimundspiele Gutenstein besiegelten im Rahmen des NÖ Theaterfestes diese Woche ihre Zusammenarbeit. Unter dem Titel „Zauberei – aus eins mach zwei!“ bieten die beiden Festspielorte ab sofort Kombitickets an und wollen die gegenseitige Vermarktung auf unterschiedlichen Ebenen vertiefen.

Sowohl Gutenstein als auch Gars stehen im Sommer 2017 im Bann zauberhaften Fantasiewelten: Unter der Intendanz von Kammerschauspielerin Andrea Eckert ist im Theaterzelt von Gutenstein Ferdinand Raimunds unglaubliche Geschichte von „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ zu sehen. In Gars zeigt Intendant Johannes Wildner Mozarts zeitloses Märchen „Die Zauberflöte“.

Fantasie verbindet Oper und Schauspiel

Wildner will die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Fantasie als eine der menschlichen Triebfedern lenken: „Sie ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Menschen. Ohne das Träumen, ohne die Imagination des Unwirklichen, des Phantastischen wären wir als menschliche Gesellschaft nicht das, was wir sind. Es wäre keine Entwicklung möglich.

Darauf wollen wir uns gerade in schwierigen Zeiten besinnen.“

Gutenstein-Prinzipalin Eckert über die Verwandtschaft der beiden fantastischen Stücke: „Das Genie Ferdinand Raimund entführt uns in eine Welt, in der sich Geister und Menschen auf höchst unterhaltsame Weise begegnen. Die Protagonisten erblicken ihr eigenes Wesen in zauberischer Verspiegelung und werden so zur Konfrontation mit sich und ihrem Unterbewusstsein genötigt. Dieses Universum der Fantasie ist Mozarts und Schikaneders Zauberflöte innig verwandt.“

Sowohl in Gutenstein als auch in Gars sind ab sofort Kombitickets mit attraktiven Rabatten für beide Veranstaltungsorte (minus 10 %) zu haben.

„Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ feiert am 12. Juli Premiere, „Die Zauberflöte“ in Gars am 13. Juli. Zu sehen sind beide Produktionen bis 5. bzw. 6. August.