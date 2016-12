Gauderndorf

Auf dem mit „Wintersperre“ gekennzeichneten Himmelreichgüterweg (Verbindung von Engelsdorf zur B 35) geriet einem 19-jährigen Autolenker aus Klein Meiseldorf am 20. Dezember kurz vor 8 Uhr Früh sein Gefährt außer Kontrolle. Es rammte ein Fahrzeug der Straßenmeisterei Eggenburg.

Glatteis durch Regen bei Minusgraden

Der junge Mann, der das Auto seines Vaters lenkte, dürfte die Gefahr durch die Glätte unterschätzt haben. Zum Zeitpunkt des Unfalles regnete es nämlich leicht, und die Außentemperatur betrug minus 3,5 Grad. Dies führte auf dem wegen der Wintersperre nicht getreuten Weg zu Eisglätte.

Als der Pkw-Lenker sein Auto vor der Einmündung in die Bundesstraße 35 zum Stehen bringen wollte, gelang dies nicht.

In Straßenmeisterei-Auto gekracht

Der Seat rutschte in den Kreuzungsbereich und stieß dort gegen den exakt zu diesem Zeitpunkt vorbeikommenden Straßendienst-Wagen, den ein 55-jähriger Mitarbeiter der Straßenmeisterei Eggenburg lenkte.

Durch den Zusammenstoß dreht sich der VW-Transporter zuerst um die eigene Achse und kam dann in den Straßengraben, wo es seitlich liegend zum Stillstand kam.

Fehlalarm: Keine „Eingeklemmten“!

Die Feuerwehren und das Rote Kreuz wurden via Notruf zu einem „Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen“ geholt – was sich am Ende zum Glück als falsch herausstellte. Denn beide Beteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen können.

Der Straßendienstmitarbeiter erlitt Schnittverletzungen und Prellungen. Der Pkw-Lenker klage nach dem Zusammenstoß über Nackenschmerzen.

Notarzt und Feuerwehren im Einsatz

Die verletzten Männer wurden vom Roten Kreuz, das neben einem Eggenburger Rettungswagen auch das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Retz zum Unfallort beorderte, versorgt und anschließend ins Landesklinikum Horn eingeliefert.

Die Feuerwehren Roggendorf, Röschitz, Pulkau, Sigmundsherberg und Eggenburg – sie standen mit neun Fahrzeugen und 39 freiwilligen Helfern im Einsatz – stellten die Fahrzeuge sicher und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Die Bundesstraße 35 war rund eine Stunde lang gesperrt.