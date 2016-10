Für viele Eggenburger ist der Maler, Zeichner und Buchautor Ferdinand Streicher (1925 – 2006) unvergessen. Der Künstler und Eggenburger Ehrenbürger steht im Mittelpunkt des Auftakts der Kulturwoche.

Auch junge Künstler treten vor den Vorhang

Die Veranstaltung von 12. bis 31. Oktober steht heuer unter dem Motto „Ois hot sei Zeit!“ und ist wohl als Prolongation der vorjährigen Veranstaltung unter dem Titel „Kultur sind wir“ zu verstehen. „Der Aufruf ,Kultur sind wir‘ hat in diesem Jahr reiche Frucht getragen, viele Kulturschaffende aus unserer Region haben endlich den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und die Kulturlandschaft in und rund um Eggenburg belebt und bereichert“, freut sich Kulturstadtrat Josef Kirbes.

Viele (auch junge) Künstler treten nun vor den Vorhang, und so entsteht auch diesmal ein bunter künstlerischer Reigen. Bei der Eröffnung in der Raiba Eggenburg gibt es eine Ausstellung über Ferdinand Streicher, der einerseits in der Ecke der Bildenden Kunst zu suchen ist, anderseits aber auch die Kunst des Wortes perfekt beherrschte und dies in seiner Gedichtsammlung unter Beweis stellte.

Darauf folgen offene Ateliers, bildende Künste, musikalische Werke, interessante Rundgänge mit wissenswerten Vorträgen und Handwerkskunst. Das Beachtliche daran: Die Pro ta go nisten stammen alle aus unserer Region oder haben einen Eggenburg-Bezug.