Begeisternde Lieder mit afrikanischem Klang, schwungvolle Tänze und viel Spaß an der „Arbeit“: Das alles kennzeichnet das Stück „Die Feuerwehrs“ nach einer Idee von szene bunte wähne-Gründer Stephan Rabl, mit dem die Gruppe IYASA aus Simbabwe das diesjährige Theaterfestival bereichert.

FF Geras eröffnete Reigen im Bezirk Horn

Nach der umjubelten Premiere in Raabs war die achtköpfige Afrikaner-Truppe am 7. Mai im Rahmen des Festes der FF Geras erstmals im Bezirk Horn zu sehen. Wenn es auch eine wegen des Platzmangels im Feuerwehrhaus (wohin man vor einem Gewitter flüchten musste) geringfügig „abgespeckte“ Version gab, kamen die Zuschauer doch voll auf ihre Rechnung.

Auch so kann man die Feuerwehr sehen …

Abgesehen von den tollen sängerischen und tänzerischen Darbietungen gab es auch ausreichend Spaß für das altersmäßig bunt gemischte Publikum. Die Afrikaner zeigten eindrucksvoll, dass man sich dem Thema Feuerwehr auch auf alternative Weise nähern und es unterhaltsam aufbereiten kann, ohne es ausschließlich der Lächerlichkeit preiszugeben.

Für die Besucher gab es auch viel zu Schauen

Da wurden bekannte Hits wie „This Girl is on Fire“ oder „The Roof is on Fire“ mit Verve dargebracht. Durch den Einsatz von Blaulicht, Rauch und verschiedenen Utensilien wie Feuerlöschern oder einer „rätselhaften“ Rettungsdecke gab es aber auch viel zu schauen. Dramatische Elemente, der für die Afrikaner typische Drive und witzige Unterhaltungen, für die man keine Sprachkenntnisse braucht („Ich bin der Feuerwehr-Chef!“) machten die Aufführung zu einer runden Sache.

Drei weitere Aufführungen im Bezirk Horn

Das Stück, das bei allem Unterhaltungswert auch auf die Bedeutung und Arbeit der Feuerwehr hinweist, sei allen ans Herz gelegt. Wer es im Bezirk Horn erleben möchte, hat noch am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, in der Arena Horn, am Sonntag, 4. Juni, 17 Uhr, am Kirchenplatz Sigmundsherberg und am Samstag, 10. Juni, 17 Uhr, beim Feuerwehrhaus Brunn an der Wild Gelegenheit dazu.