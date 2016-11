Das letzte Konzert des Jahres 2016 im Rahmen der Reihe „Geras klingt“ am Samstag, 26. 11., 19 Uhr, im Marmorsaal des Stiftes Geras verspricht einen ganz besonderen musikalischen Genuss.

3x2 Karten zu gewinnen!

Beim „Bassgeflüster“ mit Katharina Stemberger (Schauspiel), Christoph Wimmer (Kontrabass) und Veronika Trisko (Klavier) wird eindrucksvoll demonstriert, dass Musik das ausdrückt, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Zur Musik von Bach, Schubert, Bottesini und Paganini schlüpft Stemberger in verschiedene Rollen.

Karten (22 Euro) gibt es über www.gerasklingt.at oder unter 0664/4807790.

Die NÖN verlost 3 x 2 Karten für das Konzert unter allen, die am Mittwoch, 16. 11., zwischen 9 und 16 Uhr 02982/24590 anrufen, das Kennwort „Geras klingt“ sagen und Name, Anschrift und Telefonnummer bekannt geben. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen! Ebenfalls gewinnen kann man durch Übermittlung der obigen Daten per Mail an redaktion.horn@noen.at bis 17. 11.!