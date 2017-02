Es war nach dem Ableben des großen Mentors des Geraser Schüttkastens, Helmut Rüdiger Scholz, im August 2009 nur eine Frage der Zeit: Seine Erben trennten sich nun vom Hotel Schüttkasten in Geras. Die Unternehmer-Familie Pichler aus Emmersdorf übernahm das Haus, um welches sich Tochter Maria-Theresa Pichler (27) annehmen wird.

Freuen sich auf die neue Ära des Geraser Schüttkastens unter der Emmersdorfer Familie Pichler: Josef und Eveline Pichler, Geschäftsführerin Karin Mewald, Maria-Theresa Pichler und ihr Bruder Franz-Josef sowie der „geistliche Beistand“ des Projekts, der Geraser Alt-Abt Joachim Angerer (von links). | NOEN, Foto: Martin Kalchhauser

Die Gastronomie- und Hoteliers-Familie Pichler, die mit rund 70 Bediensteten neben dem Hotel-Restaurant „Donauhof“ und dem Gasthaus „Weißes Rössel“ in Emmersdorf das Landhotel Wachau und den Heurigen „Haferkast’n“ in Luberegg sowie das Restaurant „Die Gärtner“ bei der Garten Tulln, das Ring-Restaurant am Wachauring und das Sportzentrum Melk betreibt, hat Geras zu seinem achten Standort erkoren. Über den Kaufpreis des Millionenprojekts wurde Stillschweigen vereinbart.

„Herz, Engagement und Branchenwissen“ bringt Maria-Theresa Pichler nach eigenen Angaben in Geras ein. Die Absolventin der HLF Krems befindet sich aktuell in der Unternehmer-Akadamie in Ausbildung und will sich auch in ihrer Diplomarbeit mit dem Schüttkasten beschäftigen.

„Es gibt ein Umdenken. ,Stille‘ ist gefragt!“

Es gibt aktuell ein Umdenken, ,Stille‘ ist immer öfter gefragt. Und da spielt es keine Rolle, dass Geras weg vom Schuss ist.“ Wichtig sei es, eine gute Auslastung zu erreichen. „Wir wollen uns auch für ,Stadtflüchtlinge‘ öffnen, die sehen sollen, dass eine Kuh nicht lila ausschaut!“

Das Projekt werde eine Herausforderung, aber sie sei sicher, dass der frische Wind, der schon im Vorjahr mit der neuen Geschäftsführerin Karin Mewald Einzug gehalten habe, genützt werden könne: „Es ist unangebracht zu sagen, wir machen jetzt alles anders. Wir werden uns im Laufe des Jahres anschauen, wo die Stärken liegen und diese ausbauen.“

Sie selbst werde wegen der anderen Betriebe nicht immer in Geras sein können, aber durch sie solle der Schüttkasten „ein Gesicht bekommen“. Dass sie mit Optimismus an die Sache herangehe, sei logisch: „Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht glauben würde, dass man etwas daraus machen kann.“

Öffnen wird der Betrieb in Geras nach der Winterpause am 14. März, wenn die kubanischen Gäste der Special Olympics hier einziehen. Der Schüttkasten verfügt inklusive dem angeschlossenen Meierhof über 70 Zimmer und fünf Ferienwohnungen, ein Restaurant mit 180 Plätzen, einen Festsaal und zehn Seminarräume unterschiedlicher Größen. In der Nebensaison finden hier zehn bis 15 Bedienstete, in der Hauptsaison bis zu 25 Angestellte Arbeit.