„Erst ist er mit einer Holzlatte bedrohlich auf mich zugegangen, dann hat er sie zu Boden geworfen. Er pflanzte sich schreiend vor mir auf, packte mich mit beiden Händen an den Ohren und schüttelte mich durch. Dann rieb er mit der rechten Hand auf und kündigte mir an, er werde mir die Nase brechen“, schilderte eine 51-jährige Mieterin aus dem Bezirk Zwettl vor Gericht eine eskalierende Streitsituation mit ihrem Hausherrn. „Ich lass‘ mich nicht angreifen und habe die Polizei alarmiert“, betonte die Waldviertlerin.

„Einen Streit hat es gegeben, aber ich habe sie weder bedroht, noch an den Ohren gepackt. Ich hab sie nicht einmal berührt!“, beteuerte der beschuldigte Vermieter (60) und erklärte seufzend: „Des hat ma von seiner Gutmütigkeit. Ich hab ihr erlaubt, bis auf Widerruf im Fitnessraum Brennmaterial zu lagern, aber sie hat alles zugemüllt, und überall waren schon große Schmeißfliegen, ja sogar Rattendreck. Sie hat sich geweigert, den Müll zu entsorgen. Da habe ich mich mit einem Nachbarn an die Arbeit gemacht und entrümpelt. Daraufhin kam es zum Streit, und jetzt sitze ich hier. Sie tut mir ja leid – der Dreck ist alles, was sie besitzt. Sie ist ein Messie.“

Erneut derbe Worte

„Sind Sie höflich geblieben oder fielen Worte wie Drecksau?“, wollte die Richterin wissen. Der Waldviertler gestand Unflätigkeiten und fand erneut derbe Worte: „Ich war grantig. Aber sie ist a stinkerte Drecksau, die sich nix sagen lässt, auch net von den Behörden. Sie ist stinkert, dreckig, nix anders!“

Mehrere Beobachter des Vorfalls bezeugten dann, dass es beim Vermieter nur bei derben Worten geblieben sei: „Er hat sie nicht berührt oder attackiert.“ Einige mutmaßten im Zeugenstand eine Racheaktion der mittlerweile ehemaligen Mieterin und sagten: „Sie will ihm nur eins auswischen.“

Mit den Entlastungsaussagen konfrontiert, erklärte die Waldviertlerin aufgebracht: „Eh klar. Die zahlen jetzt sicher weniger Miete für die gute Aussage. Die haben sich zusammengetan, und sind froh, dass ich weg bin. Ich bin es jedenfalls.“

Erleichterung zeichnete sich dann auch im Gesicht des Beschuldigten ab, als er den Freispruch vernahm. Das Urteil ist rechtskräftig.