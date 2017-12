„Wir genießen bei der Bevölkerung ein Vertrauen von 99 Prozent. Welche Berufsgruppe – von der Politik gar nicht zu sprechen – kann das von sich behaupten?“ Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer führte diese Tatsache bei der Kommandantentagung des Abschnittes Gars auf den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehren zurück und meinte: „Die Leute wissen, dass sie sich auf uns verlassen können.“

Und im Abschnitt Gars konnten sich die Menschen heuer besonders oft auf „ihre“ Feuerwehren verlassen. Abschnittskommandant Rupert Genner legte in seinem Bericht eine imposante Bilanz des bisherigen Jahres vor. So leisteten die 21 Wehren des Abschnittes heuer insgesamt 37.317 Stunden im Dienst der Allgemeinheit. Darunter wurden 234 Einsätze mit 1.345 Mitgliedern (3.153 Stunden) absolviert.

„Rote Nacht“ rief positives Echo hervor

Damit dabei immer alles reibungslos abläuft, investierten 1.684 Florianis 4.532 Stunden in 246 Übungen. Die Ausbildungstätigkeit wurde mit 2.837 Stunden von 381 Mitgliedern bei 109 Kursen ergänzt. Auch die Teilnahme an Bewerben, um die Leistungsfähigkeit auch abseits der Einsätze zu demonstrieren, nahm breiten Raum ein (3.605 Stunden von 367 Mitgliedern bei 21 Bewerben).

Um das Feuerwehrwesen auch in der Region Gars für die Zukunft zu sichern, appellierten Angerer und Hubert Steininger, Bezirkssachbearbeiter für das Feuerwehrjugendwesen, an die Wehren, einerseits die ohnehin gute Feuerwehrjugend-Arbeit des Abschnitts fortzusetzen, andererseits auch „ältere Quereinsteiger, die vielleicht nicht von sich aus auf uns zugehen, abzuholen und für uns zu motivieren“, so Angerer.

In seiner Ansprache dankte Rupert Genner seinen Feuerwehren für die geleistete Arbeit. Besonders hob er auch die „Rote Nacht der Feuerwehr“, die im August auf Schloss Greillenstein gefeiert wurde, hervor. Diese Veranstaltung habe viel positives Echo hervorgerufen, schade sei allerdings, dass sich nicht alle Feuerwehren des Abschnittes daran beteiligt haben: „Gerade das wäre wichtig gewesen, um zusammen zu wachsen und noch mehr zu einer Einheit zu werden“, so Genner. An eine Wiederholung des Events sei durchaus zu denken, so Genner.