In der „historischen“ Sitzung am 21. 3. wurden zwei langjährige Mitarbeiter der Volksbank, Thomas Reiterer (Filialleiter in Gars, 2.v.l.) und Andreas Geist (Filialleiter in Weitersfeld, 3.v.l.), von Direktor Reinhard Keusch, VB-Wien-Vorstandsdirektor Rainer Borns, Direktor Walter Pannagl und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Engelbert Reis (von links) geehrt.

| WVB