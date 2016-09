Am Wochenende geht‘s auch für die Männer-Teams des Bezirks wieder los. Und das gleich mit richtig schweren Aufgaben. Horn empfängt am Samstag Bundesliga-Absteiger Gänserndorf. Gegen diesen Gegner setzte es jüngst im NÖ-Cup eine empfindliche 22:42-Niederlage! „Bis zur ersteb Meisterschaftsrunde sollten wir uns gegenüber dem Cup-Spiel gesteigert haben“, spricht Herbert Steinhauser, der zuletzt Wolfgang Lorenz auf der Trainerbank vertrat, Klartext.

Zwei Slowaken bei Eggenburg

Auch die Eggenburger erwartet in Runde eins ein harter Brocken. Am Sonntag gastiert der regierende Landesliga-Champion Korneuburg in der Stadthalle. „Wir können überraschen“, meint Neo-Trainer Alexander Hutecek, dessen Truppe das Cup-Aus gegen Horn nicht überbewertet. „Da waren wir nicht komplett, jetzt sind wir vollzählig.“ Mit dabei sind auch erstmals die Neuerwerbungen Simao Dala und Vladimir Pejko. Beide sind slowakische Staatsbürger und kommen von SKP Bratislava.

Torhüter Pejko ist 26 Jahre alt und soll Pavel Oppelt ersetzen, auch vom 21-jährigen Dala erwartet sich Hutecek einiges.

Zum ersten Meisterschafts-Saisonderby kommt‘s übrigens erst am 20. November, wenn Horn Eggenburg empfängt. Der Grunddurchgang dauert bis Ende Jänner, danach spielen die Top-4 im Oberen Play-off um den Meistertitel, der Rest kämpft im Unteren Play-off gegen den Abstieg in die 2. Landesliga.