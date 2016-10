Selbst mit den zusätzlich eingestellten Sesseln war der Besucherandrang beim jüngsten „Geras klingt“-Konzert unter dem Titel „‘s wonderful“ fast nicht zu bewältigen. Und keiner der Gäste bereute, in den Marmorsaal des Stiftes gekommen zu sein. Es war, wie im Titel versprochen, einfach „wunderbar“.

Über Alexandra Reinprechts Können Worte zu verlieren, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Der Publikumsliebling der vergangenen beiden Opern-Saisonen in Gars überzeugte auch in Geras und bewies eindrucksvoll, dass sie als Sopran sowohl im klassischen Metier als auch in moderner Literatur „zuhause“ ist.

Zwei Zugaben von den begeisterten Besuchern

Mit Franz Paul Lachners Werk „Auf den Flügeln des Gesangs“ (als erstem Stück) trug sie das Publikum zu Louis Spohr und Gustav Mahler. Im zweiten Teil standen neben Franz Schuberts „Hirt auf dem Felsen“ Songs aus Musicals und der namensgebende Hit George Gershwins auf dem Programm.

Kongeniale Partner Reinprechts waren an diesem Abend Corinna (Klarinette) und Michael (Klavier) Wasserfaller. Sensationelle Läufe auf dem Blasinstrument – etwa bei „Summertime“ aus „Porgy and Bess“ – ließen den Zuschauern vor Staunen den Mund offenstehen. Aber auch im klassischen Bereich – etwa beim Spohr-Lied „Sehnsucht“ – hatte sie zuvor schon virtuos gepunktet.

Michael Wasserfaller verdankten die Konzertgäste nicht nur eine großartige Vorstellung auf den Tasten, worauf Ingomar Hofbauer in seinen Ausführungen zu den Komponisten und Kompositionen des Abends zu Recht hinwies. Er hatte auch die Stücke des zweiten Teils für das Trio arrangiert. Seine Klasse ließ er mehrmals aufblitzen, besonders eindrucksvoll beim solistischen Zwischenspiel, der eigenen Komposition „Emotions“.

Zwei Zugaben belohnten den heftigen Applaus der mit „Somewhere over the rainbow“ entlassenen, restlos begeisterten Besucherschar.