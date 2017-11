Bei Schulball in „neue Dimension gebeamt“ .

Eine galaktische Nacht verbrachten die Maturaklassen der HLW Horn am 16. Maturaball. Unter dem Motto „One Night in Space“ wurde im Vereinshaus gefeiert, die 800 Gäste wurden in eine neue Dimension ins Weltall „gebeamt“.

Der Ball stand auch im Zeichen des Abschieds von Direktorin Judith Lienbacher, die wie in der NÖN berichtet mit Anfang Dezember ihren Ruhestand antreten wird. Unter den Gästen waren neben zahlreichen Vertretern anderer Schulen auch Landtagsabgeordneter Jürgen Maier und BH-Bürodirektor Erik Nemeth zu finden.