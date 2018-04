Hötzelsdorf und seine Überschwemmungen – eine Thematik, die bald der Vergangenheit angehören soll, wenn es nach den Plänen der Stadtgemeinde Geras geht. Mit einer Totalsanierung des Regenwasserkanals und der Wasserleitung will man dem Problem Herr werden.

Platz bei Ortskapelle immer wieder überschwemmt

Auch die Leerverrohrung für Lichtwellenleiter soll im Zuge des Projektes gleich mitverlegt werden, erzählt Bürgermeister Johann Glück (ÖVP). Zudem ist geplant, auch die letzten verbliebenen Hochspannungsleitungen der EVN zwischen Posselsdorf und Hötzelsdorf im Zuge der Arbeiten in die Erde zu verlegen.

In der Vergangenheit war es in Hötzelsdorf am Regenwasserkanal, der in den 1950er-Jahren verlegt wurde, und der noch früher gebauten Wasserleitung immer wieder zu Problemen gekommen.

„Bei diversen Starkregenereignissen ist es zwar nicht nur, aber auch aus diesem Grund, immer wieder zu Überschwemmungen gekommen“, meint der zuständige Stadtrat Walter Kaindl (ÖVP). Vor allem der Platz bei der Ortskapelle war immer wieder überschwemmt. Diverse Versuche, dem Problem Herr zu werden, schlugen aber fehl.

Geplant ist das Projekt in zwei Bauabschnitten. Noch heuer im Sommer soll südlich bzw. westlich der Pulkau gearbeitet werden, nördlich und östlich der Pulkau dann im Jahr 2019. Der Schmutzwasserkanal, der vor rund 15 Jahren gebaut wurde, ist hingegen noch in sehr gutem Zustand, er wird daher nicht erneuert. Sollten sich auch diese Maßnahmen nicht als erfolgsbringend erweisen, bestehe noch die Möglichkeit, mittels Retentionsmaßnahmen dem Problem Einhalt zu gebieten.

Gemeinde investiert drei Millionen Euro in Projekt

Insgesamt wird das Projekt der Stadtgemeinde Geras 3,05 Mio. Euro kosten. Für die Arbeiten am Regenwasserkanal sind knapp 2 Mio. Euro vorgesehen, die Wasserversorgung schlägt sich mit 810.000 Euro zu Buche und die Straßenbauarbeiten inklusive Lichtwellenleiter-Leerverrohrung kostet rund 285.000 Euro.

Für Bürgermeister Glück ist das eine Investition, die sich langfristig lohnen soll. „Damit haben wir dann in allen Katastralgemeinden – abgesehen von Geras selbst, wo uns diese Aufgabe noch bevorsteht – die Kanal- und Wasserversorgung auf Vordermann gebracht“, freut sich der Ortschef. Auch alle Ortsdurchfahrten seien in den vergangenen Jahren saniert worden.