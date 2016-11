Es ist ein „Abschied schweren Herzens“: FPÖ-Stadtrat Johann „Jonny“ Riegler (65) legt die Leitung der dreiköpfigen blauen Riege im Horner Stadtparlament zurück.

„Ich habe immer für die Gemeinde gearbeitet“

Riegler, der 1990 bis 2005 Gemeinderat war und im Mai 2012 ein Comeback als Mandatar feierte, bekleidete seit der Wahl 2015 das Amt eines Stadtrats und führte die von zwei auf drei Mandate gewachsenen Fraktion.

„Familiäre Gründe“ (Betreuungspflichten) sind der Grund für den Abgang. „Ich wollte noch länger bleiben, aber es geht einfach nicht“, erklärt Riegler im NÖN-Telefonat seinen Schritt, der mit 30. 11. wirksam wird.

Fast 20 Jahre lang war das „Urgestein“ der Horner Blauen in der Stadtpolitik aktiv. Parallel engagierte sich der Vizeleutnant als Personalvertreter in der Horner Kaserne, wo er 2011 nach 38 Jahren in Pension ging. Dass er als besonnener Politiker allseits Anerkennung erfuhr, führt Riegler darauf zurück, dass er immer versucht habe, mitzuarbeiten und mitzugestalten. „Ich habe eine politische Heimat, aber ich habe immer für die Gemeinde gearbeitet.“

FPÖ-Stadtparteichef rückt in Stadtrat nach

Die Nachfolge ist geregelt. Der Gründungsobmann der Stadtpartei Horn, Ronald Zöchmeister (48), wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung das Stadtratsmandat übernehmen und die Fraktion führen. Der Bauleiter kam bei der Wahl 2015 ins Stadtparlament. Er übernimmt auch die Leitung des Verkehrsausschusses von Riegler.

Neben dem bereits im Gemeinderat vertretenen Christopher Maurer wird Manfred Urbitsch als neuer Mandatar der blauen Fraktion nachrücken.