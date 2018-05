Die in Italien lebende Rumänin (28) erwartete sich einige schöne Tage mit ihrem Herzblatt im Weinviertel. Aus dem erwarteten Liebeswochenende wurde aber nichts: Der 27-jährige Freund nahm der Angereisten nur wie erbeten, das mitgebrachte Paket mit einer Trennscheibe ab und „parkte“ die Verliebte mit den Fluchtfahrzeugen der Komplizen in Eggenburg.

„Ich sollte dort auf ihn warten, weil er noch was zu erledigen habe. Ich wusste nicht, was in der Schachtel war, zunächst auch nichts von dem geplanten Diebstahl“, beteuerte die 28-Jährige vor Gericht und seufzte: „Ich ahnte, dass da was Kriminelles im Laufen war. Er hat mich nur ausgenutzt. Danach habe ich sofort mit ihm Schluss gemacht.“

Bankomat wurde in Straning geknackt

Die böse Ahnung der Frau bewahrheitete sich: Der 27-Jährige fuhr am 19. Mai vergangenen Jahres mit zwei Landsmännern mit einem in Korneuburg gestohlenen Kleinlaster nach Hollabrunn, legte den Retourgang ein und donnerte mit dem Fahrzeug in das Foyer der Interspar-Filiale (Schaden 22.000 Euro). Dann wurde der Bankomat aus der Verankerung gerissen und in den Laster verladen. An einem abgelegenen Ort im Raum Straning knackte das Trio den Bankomaten und teilte die Beute von 137.340 Euro auf.

Anschließend warfen sie den geplünderten Bankomaten in einen Graben und fuhren nach Eggenburg zu den Fluchtfahrzeugen.

Zwei Diebe konnten geschnappt werden. Für das bislang unbescholtene Duo setzte es je 24 Monate, davon acht Monate hinter Gittern. Die Helferin wider Willen kam mit fünf Monaten bedingt davon.