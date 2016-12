Big Band Formation Horn bot „Genuss pur“ .

Wer auf Glenn Miller-Melodien wartete, tat das vergebens. Aber spätestens nach den ersten Nummern der wieder famos aufspielenden Big Band Formation Horn im bis auf den letzten Winkel gefüllten Vereinshaus dachte keiner mehr an den berühmten Band-Leader und Komponisten, sondern genoss einfach, was die Musiker rund um Obmann, Bass-Saxophonist und Klarinettist, Moderator, Sänger und Geschichtenerzähler Roland Gatterwe und Alexander Zeug am Pult – er glänzte auch als Sänger im Stil seines Idols Frank Sinatra – zu bieten hatten.